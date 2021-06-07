В Кирове удалось вырастить реликтовое растение

Его название гинкго двулопастный. У него уникальная форма листьев, крупный ствол.

Сотрудникам ботанического сада ВятГУ удалось вырастить удивительное реликтовое растение гинкго двулопастный. Это дерево с толстым стволом. Вырастает до 40 метров. А ещё у него уникальная форма листьев — вееровидная с пластинкой шириной 5—8 см, на тонком черешке длиной до 10 см.

Растение необычное. Оно относится к реликтовым. То есть это живое ископаемое. Очень древний организм, который дошёл до нас из прошлых эпох без существенных изменений за прошедшие миллионы лет. Дерево носит в себе черты тех растений мезозойской эры, которые человек издавна находил в слоях земли и геологических породах в виде окаменелостей или отпечатков. За свою долгую историю гинкго двулопастный даже повстречал динозавров.

А сейчас увидеть растение можно в центре Кирова. Оно растёт в ботаническом саду. Сотрудники сада бережно заботятся о дереве, ведь подобных на земле осталось совсем немного.