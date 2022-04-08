В Кирове УК задолжала своему работнику 180 тысяч рублей

В Кирове управляющая компания задолжала своему сотруднику зарплату за несколько месяцев. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Инцидент произошел еще в 2021 году. Нарушение было выявлено во время проверки соблюдения трудового законодательства. ООО УК «Жил-Сервис-Плюс» не заплатила работнику более 180 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Руководителю УК было внесено представление. После этого ситуация разрешилась – задолженность по зарплате была погашена полностью.