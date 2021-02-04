В Кирове улица Ленина встала в двухчасовую пробку

Накануне вечером произошло серьезное ДТП у педуниверситета.

В среду, 3 февраля, в 18 часов произошла авария на ул. Ленина возле дома номер 198, которая привела к пробкам в обе стороны. Многие кировчане больше двух часов добирались до дома и были возмущены плохой квалификацией водителя, спровоцировавшего ДТП.

Как оказалось 25-летний водитель автомобиля Honda выехал на полосу встречного движения, где въехал в «Ладу Гранту» и «паровозиком» собрал автобус «ЛИАЗ». Далее «Ладу» отбросило на поворачивающий с перекрестка ВАЗ-2190.

В результате аварии травмы получили лишь виновник аварии и его пассажирка. Но от госпитализации они отказались.

Серьезно пострадала техника. Очевидцы сообщают, что к месту аварии приехало несколько скорых, и 4 машины ГИБДД. Спустя два часа последствия ДТП устранили и движение нормализовалось.

Ранее мы сообщали, что по Кирову ездил автомобиль без водителя.

Фото: ГИБДД Кировской области, vk.com/kirovdp