В Кирове улицу Карла Маркса перегородили скамейками

В ночь на 10 августа неизвестные перекрыли скамейками улицу Карла Маркса неподалеку от перекрестка с Труда. Сообщение о необычном «перфомансе» появилось в группе «Злой кировчанин».

— Что у людей с головами? То мусорками кидаются в машины, то скамейками дорогу перегораживают, — написал автор фото.

Как предположили подписчики паблика, таким способом жители соседних домов могут бороться с ночными гонщиками. Камеры и «лежачие полицейские» от них не спасают.

Ранее мы писали, что в Кирове в едущий автомобиль прилетела железная урна.

Фото: vk.com/zlo43