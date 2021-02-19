В Кирове улицу Сурикова продлят до Комсомольской

На это двум подрядчикам дают полтора года.
Строительство четырехполосной дороги с тротуарами, освещением, зелеными полосами, ливнёвками и остановками разбили на два этапа. За каждый из них будут отвечать разные компании.
Согласно заключенным контрактам участок от ул. Некрасова до ул. Красина построит АО «ВятАвтоДор», второй частью улицы — до перекрестка с ул. Комсомольской займется АО «Гордормостстрой».
Сейчас готовят разрешительные бумаги для старта работ. По проекту нужно создать улицу длинной 799 метров, шириной 16 метров.
К середине октября следующего года работы должны быть завершены.
Фото: admkirov.ru