В Кирове улицу Сурикова продлят до Комсомольской

На это двум подрядчикам дают полтора года.

Строительство четырехполосной дороги с тротуарами, освещением, зелеными полосами, ливнёвками и остановками разбили на два этапа. За каждый из них будут отвечать разные компании.

Согласно заключенным контрактам участок от ул. Некрасова до ул. Красина построит АО «ВятАвтоДор», второй частью улицы — до перекрестка с ул. Комсомольской займется АО «Гордормостстрой».

Сейчас готовят разрешительные бумаги для старта работ. По проекту нужно создать улицу длинной 799 метров, шириной 16 метров.

К середине октября следующего года работы должны быть завершены.

Фото: admkirov.ru