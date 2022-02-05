В Кирове улучшится спортивная инфраструктура

Зампред правительства области Андрей Маури провел выездное совещание с руководителями двух спортшкол.

Спортивная школа «Юность» — одна из ведущих в регионе. Она работает на базе Дворца единоборств «Богатыри» (ул.Мира, 46). Здесь занимается свыше 1200 воспитанников по 12 видам спорта. Помимо единоборств, это тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, художественная гимнастика, гиревой спорт, ушу и спорт ЛИН (лиц с интеллектуальными нарушениями).

В этом году рядом со школой начнётся строительство открытого физкультурно-оздоровительного комплекса. Многофункциональный стадион будет включать футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки и вспомогательные зоны, тренажёры и сборно-разборные трибуны на 100 мест с местом для хранения инвентаря. Новый ФОК станет точкой притяжения жителей юго-западного района Кирова.

Кроме того, в «Юности» работает музей спортивной истории. Андрей Маури поручил совместно с министерством культуры разработать новые тематические экспозиции.

Кроме того, он посетил спортшколу «Вересники». Здесь развиваются лёгкая атлетика, современное пятиборье, плавание и триатлон. Сейчас в здании ведутся плановые ремонтные работы. По их завершении комплекс будет функционировать в прежнем режиме.