В Кирове умер бывший директор агентства «Дизайн Экспресс» Эдуард Агаев

1 августа ушел из жизни Эдуард Агаев, бывший руководитель рекламного агентства «Дизайн Экспресс». Печальная новость появилась на сайте Вятской торгово-промышленной палаты. О причинах смерти не сообщается.

Эдуард Агаев принимал активное участие в работе рекламного бизнеса Кировской области. Благодаря ему агентство «Дизайн Экспресс» стало одним из лидеров рекламного рынка города.

Похороны Эдуарда Агаева состоятся 4 августа. Прощание пройдет в 10 часов в ДК железнодорожников. Отпевание состоится в 12 часов в макарьевской церкви.

«Кировская правда» выражает свои соболезнования родным умершего.

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Фото: www.vcci.ru