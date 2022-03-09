В Кирове умер подполковник-«афганец» Николай Зверкович

8 марта в Кирове скончался подполковник милиции в отставке Николай Зверкович. Ему было 83 года. Печальную новость сообщили в областном УМВД.

Николай Зверкович родился в 1939 году. Свою службу в правоохранительных органах он начал в 1961-м в должности госавтоинспектора ГАИ МООП Туркменской ССР. Позже перевелся на должность следователя следственного отдела МВД Туркмении, а затем перешел в уголовный розыск.

В 1982 году уже из Кирова был направлен в командировку в Афганистан, где участвовал в боевых действиях. Стал кавалером ордена Красной Звезды.

Вернувшись в 1984 году, был назначен начальником паспортного отдела УВД Кировской области. Там Николай Федорович прослужил до ухода на пенсию.

Руководство, сотрудники и ветераны УМВД выражают свои соболезнования родным и близким Николая Зверковича. Редакция «Кировской правды» присоединяется к соболезнованиям.

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