В Кирове умер подполковник-«афганец» Николай Зверкович

8 марта в Кирове скончался подполковник милиции в отставке Николай Зверкович. Ему было 83 года. Печальную новость сообщили в областном УМВД.
Николай Зверкович родился в 1939 году. Свою службу в правоохранительных органах он начал в 1961-м в должности госавтоинспектора ГАИ МООП Туркменской ССР. Позже перевелся на должность следователя следственного отдела МВД Туркмении, а затем перешел в уголовный розыск.
В 1982 году уже из Кирова был направлен в командировку в Афганистан, где участвовал в боевых действиях. Стал кавалером ордена Красной Звезды.
Вернувшись в 1984 году, был назначен начальником паспортного отдела УВД Кировской области. Там Николай Федорович прослужил до ухода на пенсию.
Руководство, сотрудники и ветераны УМВД выражают свои соболезнования родным и близким Николая Зверковича. Редакция «Кировской правды» присоединяется к соболезнованиям.
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