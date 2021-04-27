В Кирове умер полковник полиции Гагарин

23 апреля в Кирове скончался замначальника управления по вопросам миграции УМВД по Кировской области Алексей Гагарин. Об этом сообщили в пресс-службе кировской полиции.

Алексей Гагарин начал свою службу в Мурашинском отделе внутренних дел в 1997 году. В 2003 году пришел на работу в паспортный стол (сегодня – Управление по вопросам миграции УМВД России по Кировской области). Возглавлял отдел УФМС в Ленинском районе Кирова. Участвовал в боевых действиях и был награжден ведомственными знаками отличия.

— Руководство и личный состав УМВД России по Кировской области выражают глубокие соболезнования родным и близким полковника полиции Гагарина Алексея Борисовича, заместителя начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Кировской области, безвременно скончавшегося 23 апреля 2021 года. Алексей Борисович навсегда останется в наших сердцах. Светлая память! – говорится на сайте УМВД.

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