В Кирове уничтожат заразные грейпфруты из Санкт-Петербурга

В марте сотрудники областного Россельхознадзора выявили партию грейпфрутов, зараженных померанцевой щитовкой.

Фрукты поступили в наш регион из Санкт-Петербурга. Туда они попали из Турции.

Вредитель был выявлен в результате анализа подкарантинной продукции. Вес зараженной партии составил 0,6 тонны. Все грейпфруты будут уничтожены.

Как отметили в Россельхознадзоре, угрозы для людей щитовка не представляет, однако может повредить растениям. У зараженных растений падает урожайность, а их плоды теряют товарный вид.

Ранее в Кирове уничтожили крупную партию нелегальных яблок.