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В Кирове уничтожили 1,2 тонны запрещенных яблок

Юлия Зорина Новости, Общество

Крупную партию несанкционированных фруктов обнаружили сотрудники Россельхознадзора на одной из плодовоовощных баз областного центра.

В ходе рейда, который прошел 26 марта, было выявлено 1,28 тонны свежих яблок без маркировки и со следами сорванных этикеток. Фрукты были без фитосанитарных документов, а данные, подтверждающие их происхождение и качество, отсутствовали.

В результате все яблоки были изъяты и раздавлены в специальном автомобиле. Затем «яблочное пюре» вывезли на полигон ТБО.

Юрлицо, торговавшее нелегальными яблоками, будет привлечено к административной ответственности.

Ранее в Кирове уничтожили партию зараженных грейпфрутов из Санкт-Петербурга.

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Юлия Зорина