В Кирове уничтожили 1,3 тонны помидоров неустановленного происхождения

2 декабря в Кирове уничтожили 1,3 тонны сомнительных томатов.

Продукция неустановленного происхождения была выявлена в ходе совместного рейда специалистов Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, таможенников и сотрудников транспортной прокуратуры.

Помидоры были обнаружены на плодоовощной базе на улице Комсомольской, 12 областного центра. Проверяющие выявили партию свежих томатов весом 1,336 тонны, предназначенных на продажу в Кирове. Однако на коробках, где лежали овощи, отсутствовали маркировочные знаки и этикетки. Собственник продукции М.С. Адилов не смог предъявить документы, подтверждающие безопасности продукции.

В отношении предпринимателя было возбуждено административное производство. Томаты были изъяты и уничтожены путем механического сдавливания в спецавтомобиле.

Ранее мы писали, что в Кировской области на ярмарке продавали сомнительный мед.