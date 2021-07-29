В Кирове уничтожили 169 кг санкционных яблок

Сотрудники Россельхознадзора и транспортной прокуратуры провели рейд на одной из плодоовощных баз Кирова.

В складском помещении, принадлежащем ИП, была обнаружена партия яблок в картонных коробках без маркировки. Кроме того, у её собственника отсутствовали фитосанитарные документы и документы, которые бы подтверждали происхождение и качество груза.

Партию весом 169 кг изъяли из торгового оборота, уничтожили методом механического сдавливания в специализированном автомобиле и вывезли на полигон ТБО.

Собственника яблок привлекут к административной ответственности.