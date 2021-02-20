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В Кирове уничтожили полторы тонны нелегальных яблок

Юлия Зорина Новости, Лучшее, Общество

20 февраля сотрудники Россельхознадора провели рейд по выявлению запрещенной продукции. В ходе проверки на складе в областном центре было обнаружено 1,5 тонны нелегальных яблок.

На фруктах отсутствовала маркировка. У собственника продукции не было фитосанитарных документов и документов, подтверждающих качество груза.

Сотрудники ведомства изъяли яблоки из оборота и уничтожили, раздавив их в специальном автомобиле. «Яблочное пюре» вывезли на полигон ТБО.

Продавца незаконных яблок оштрафуют за нарушение карантинного законодательства.

Ранее мы писали, что «Куприт» уничтожил 200 тысяч тонн опасного мусора.

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Юлия Зорина