В Кирове ушел из жизни общественник и предприниматель Игорь Кученев

В Кирове скончался общественник, предприниматель и спортсмен Игорь Кученев. Об этом сообщили в Общественной палате Кировской области.

Как сообщают кировские СМИ, тело Игоря Кученева нашли на даче в Кстинино несколько дней назад. Обстоятельства смерти устанавливаются.

Игорь Кученев родился в 1964 году. По образованию – учитель физкультуры. Был членом ОПКО 3-го созыва, президентом КРОО «Федерация самбо» и экспертом в области ЖКХ. Много лет занимался борьбой и активно участвовал в развитии кировского спорта.

В 2011 году был награжден юбилейной медалью «200 лет внутренним войскам МВД России», в 2016-м – юбилейной медалью «50 лет Кировскому соединению внутренних войск – войск национальной гвардии».

Фото: bnkirov.ru