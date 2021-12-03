В Кирове усилят борьбу с гололедом на тротуарах

В администрации Кирова прошло совещание с подрядными организациями по вопросу очистки пешеходных зон от снега и льда.

От жителей города поступают многочисленные жалобы на состояние тротуаров и лестниц.

«Пока незаметно, что в борьбе с гололедом мы добились больших успехов. До воскресенья, пока не наступили сильные морозы, все участки необходимо привести в порядок», — прокомментировал ситуацию заместитель главы администрации Сергей Зотин.

В течение недели для обработки тротуаров, лестниц и подземных переходов подрядчики использовали 240 тонн галита, песко-соляной смеси и калёного песка. Им выданы пять предписаний, но, поскольку замечания устраняются в срок, поводов для применения штрафных санкций пока нет.

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