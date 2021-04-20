В Кирове установили саркофаг на месте обрушения грунта

В начале апреля возле канализационно-насосной станции на улице Дзержинского случилась авария, в результате которой обвалился грунт.

Несколько предприятий и два микрорайона — юго-западный и Ганино подключены к канализационно-насосной станции No7, возле которой произошло повреждение труб. Отключать потребителей от водоснабжения не стали. Однако, оперативно осуществить аварийно-ремонтные работы не получилось: мешает паводок.

Грунтовые воды мешают работе. Когда они уйдут сотрудники «РЭСК» смогут приступить к ремонту сети, об этом сообщили в пресс-службе Кировского биохимического завода, которому принадлежит повреждённый участок труб. Пока же ситуацию законсервировали, установив 20 апреля на месте разрыва временный металлический короб-саркофаг. Он сдержит потоки нечистот до момента, когда «большая вода» спадет.

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Фото: пресс-служба Кировского биохимического завода