В Кирове установили зоны охраны двух объектов культурного наследия

Зоны охраны двух объектов культурного наследия установлены в Кирове. Соответствующие постановления издало региональное правительство.

Первый объект — дом по адресу ул.Преображенская, 82. Как памятник истории и культуры, он называется «Дом, где с 1912 по 1927 год работала видная революционерка и общественный деятель Л.К. Громозова».

Второй объект — дом №113 по ул.Свободы («Городская пожарная часть»).

На их территории запрещено капитальное строительство, проведение работ, создающих динамическую нагрузку на объект, изменение исторической планировочной структуры и существующего рельефа местности и др.

С документами можно ознакомиться здесь и здесь.

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