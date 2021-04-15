В Кирове установят мемориальную доску основателю хора «Орлята»

В областном центре появится мемориальная доска создателю и руководителю детского хора «Орлята» Виленину Кремову. Такое решение приняли депутаты Кировской городской думы.

Как сообщается в проекте решения гордумы, памятная табличка появится на здании детско-юношеского центра на улице Кошевого, 14. На ней будет написан следующий текст:

«Кремов Виленин Евсеевич, основатель и художественный руководитель хора мальчиков и юношей «Орлята» с 1967 по 2020 год, заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный гражданин города Кирова».

Установку памятной доски оплатит детско-юношеский центр.

Виленин Евсеевич Кремов родился в 1932 году. В 1967 году он организовал первый хор в Кирове хор мальчиков и юношей под названием «Орлята», который долгое время был визитной карточкой города. В 1996-м пришел на работу в Детско-юношеский центр Октябрьского района Кирова педагогом дополнительного образования. 20 мая 2020 года Виленин Кремов скончался на 98-м году жизни.

Фото: vk.com/orlyata_hshm