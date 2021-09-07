В Кирове установят памятник детям блокадного Ленинграда

Губернатор Игорь Васильев принял участие в открытии закладного камня на месте будущего памятника эвакуированным детям блокадного Ленинграда.

Памятник появится на стрелке улиц Ленинградской и Дзержинского. Он станет напоминанием о самой страшной странице Великой Отечественной войны – и о том, как вятская земля стала вторым домом для маленьких ленинградцев. Только в первый год войны в Кировскую область прибыло почти 23 тысячи эвакуированных детей.

— 8 сентября – скорбная дата. В этот день началась история, наверное, самой тяжелой страницы войны – блокады Ленинграда. Почти 2,5 миллиона людей на 900 дней оказались в полной изоляции. Это были страшные годы… Я сам родился в Петербурге, мой дед всю блокаду провел в Ленинграде, а маленького отца удалось вывезти… Мы все помним, что множество предприятий и культурных учреждений было эвакуировано именно в Кировскую область. Сюда же было вывезено множество детей. И очень важно, что кировчане тепло приняли их, несмотря на все трудности. Я надеюсь, что в будущем на месте этого камня появится замечательный памятник, который будет напоминать всем нам и последующим поколениям о том, как важно заботиться друг о друге, о мире и не допустить повторения подобных трагедий, — сказал глава региона.

По словам председателя совета городского общественного объединения жителей блокадного Ленинграда Татьяны Кармазиной, на сегодня в Кирове осталось всего 40 детей блокадного Ленинграда.

— Мы очень благодарны Игорю Владимировичу за идею установить памятник именно детям, — сказала она.

Председатель комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев поблагодарил кировчан и лично губернатора Игоря Васильева от имени руководства города на Неве.

— Я обратил внимание, насколько трепетно в Кирове, относятся к истории. В Санкт-Петербурге говорят не «блокада», а «битва за Ленинград» — по сути, это и была одна из самых долгих битв. И здесь, в Кирове, я увидел плакат со словами «Битва за Ленинград». Спасибо вам большое за это! Желаю, чтобы эта трагедия никогда не повторилась, но в то же время навсегда осталась в памяти.

По словам главного врача Кировской областной детской клинической больницы Натальи Муратовой, создание такого памятника — это и формирование патриотизма, и напоминание о том, что дети — самое дорогое, что у нас есть.