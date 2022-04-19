18 апреля в Кирове устранили прорыв трубопровода на улице Казанской. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства.

Коммунальная авария произошла 14 апреля у дома №87. В ходе раскопок выяснилось, что требуется замена участка сети теплоснабжения. На время проведения работ улица Казанская была временно закрыта для проезда транспорта.

Работы проводило ООО «СУ Спецстрой». К вечеру 18 апреля замена труб была завершена. Подача тепла в дома потребителей восстановлена в полном объеме.

19 апреля АО «Гордормостстрой» начал работы по восстановлению разрытого участка дороги. Проезд будет открыт в ближайшее время.