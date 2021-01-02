В Кирове увеличат число машин для вывоза мусора

Сегодня, 2 января, по поручению председателя регионального правительства Александра Чурина прошло оперативное совещание по вопросам вывоза твёрдых коммунальных отходов на территории областного центра.

В нем приняли участие представители областной власти, горадминистрации, а также АО «Куприт».

Напомним, регоператор с 1 января осуществляет сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов на территории областного центра. Ранее частный перевозчик твердых коммунальных отходов несколько суток не вывозил мусор. Весь объем перешел на регионального оператора.

Участники совещания обратили внимание представителей регоператора на то, что от жителей поступают сообщения о несвоевременном вывозе мусора с контейнерных площадок в разных микрорайонах города.

По информации АО «Куприт», сегодня в сборе и вывозе ТКО на территории Кирова задействовано порядка 30 единиц спецтехники. Бригады, которые работают на мусоровозах, кроме опустошения контейнеров, приводят в порядок контейнерные площадки — прибирают их. На это требуется больше времени.

В связи с чем региональным оператором принято решение выделить дополнительное количество машин и бригад для сбора ТКО.

— Работы по вывозу мусора начинаются с 6 часов утра и будут вестись до позднего вечера по всем контейнерным площадкам без исключения, — подчеркнули в АО «Куприт».

Напомним, что с 1 января для жителей региона открыта «горячая линия» по вопросам сбора и вывоза ТКО — (8332) 63-16-11.