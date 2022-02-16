В Кирове уволили кондуктора автобуса №61 за высадку ребёнка вечером за конечной остановкой

Прокуратура Октябрьского района города Кирова провела проверку информации из СМИ об инциденте, произошедшем 13 января.

Напомним, тогда 11-летний подросток проспал свою остановку в автобусе 61-го маршрута. Его высадили прямо на автобазе и отправили домой пешком поздно вечером. У него сел телефон, однако на удачу, его встретила мать по дороге.

Прокуратура установила вину кондуктора в том, что она не осмотрела салон автобуса после конечной остановки, не приняла достаточных и своевременных мер информирования. Нашлось нарушение и в работе автоперевозчика: продолжительность смены водителя более 12 часов, что не соответствует лицензионным требованиям.

Руководителям автотранспортных предприятий ООО «Развитие-Авто» (автоперевозчик) и ООО «Союз-авто» (аутсорсинг) внесены представления. В межрегиональное управление Госавтодорнадзора отправлены материалы проверки для решения вопроса о привлечении нарушителей к административной ответственности по ч. 3 ст. 11.23 КоАП РФ. Кондуктор уволена, водитель наказан.

Ранее, в декабре женщину с тремя детьми высадили в незнакомой местности в Нововятском районе из автобуса №87, который 40 минут простоял на переезде.