В Кирове в 2-этажном многоквартирном доме в пожаре погиб человек

Очевидцы сообщают, что не смогла спастись пожилая женщина.

9 июля вечером (около 22 часов) в Кирове огонь охватил 2-этажный многоквартирный дом №2 на улице Тюленина.

На место оперативно приехали сотрудники регионального МЧС. Возгорание тушило семь пожарных расчетов. Огонь был потушен. Но он унес жизнь человека. По сведениям местных жителей, погибла пожилая женщина.

Сейчас в Кирове и области стоит жаркая погода, поэтому в МЧС всех жителей региона призывают быть осторожными с огнем и соблюдать правила безопасности. Кроме того, напомним, что в Кирове до 27 июля действует особый противопожарный режим.

Фото: ГУ МЧС по Кировской области и из открытых источников