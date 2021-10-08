В Кирове в 97 лет умер бывший зампрокурора Ленинского района

7 октября в Кирове на 98-м году жизни скончался ветеран войны, почетный работник прокуратуры, бывший заместитель прокурора Ленинского района Иван Чупрынов. Некролог опубликовали прокуратура и Следственный комитет.

Иван Дмитриевич родился в казахском городе Джаркенте в 1924 году. Когда началась Великая Отечественная война, ему было 17 лет. По комсомольской путевке молодого солдата отправили в пехотное училище, а затем «бросили» под Сталинград.

Иван Чупрынов участвовал в Сталинградской битве, освобождал Воронеж, Харьков, Белгород, Полтаву и другие города. Он воевал в Румынии и Польше и штурмовал Берлин. За войну Иван получил 4 ранения, но все равно возвращался в строй.

9 мая Иван Чупрынов встретил на Эльбе, будучи бойцом 311-й стрелковой дивизии, которая формировалась в Кировской области. Среди его наград – медаль «За отвагу» и за освобождение нескольких городов, а также ордена Славы III степени и Отечественной войны.

После демобилизации Иван Дмитриевич вернулся в родной Казахстан. После окончания юридического института был направлен на работу в прокуратуру Кировской области. Свой путь в органах молодой ветеран начал со стажера следователя в Фаленском районе. В январе 1953 года Иван Чупрынов был назначен старшим следователем прокуратуры Кировской области.

В 1962 году он стал прокурором следственного отдела областной прокуратуры области, а в 1978-м – заместителем прокурора Ленинского района Кирова. Из органов Иван Дмитриевич ушел в 1985 году по выслуге, проработав в прокуратуре более 30 лет.

Иван Чупрынов стал первым работником прокуратуры Кировской области, который был награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры». Это произошло в 1981 году.

Будучи на заслуженном отдыхе, Иван Дмитриевич активно участвовал в деятельности следственного управления. Он рассказывал молодым специалистам о том, как работали следователи в послевоенные годы. Его истории помогали не терять связь поколений и показывали достойный пример молодежи.

Свои соболезнования родным ушедшего выразили руководство прокуратуры и следственного управления. Как отмечают в ведомствах, Иван Дмитриевич до последних дней жизни хранил в себе твёрдость духа, душевность, порядочность и отзывчивость. Редакция «Кировской правды» присоединяется к соболезнованиям.

Ранее мы писали, что у Ивана Чупрынова есть правнук — полный тезка своего прадеда.