В Кирове в баре на ул.Щорса произошла драка

Сотрудники Росгвардии задержали в Кирове мужчину, которого подозревают в нанесении побоев.

На днях на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал «тревога» из бара на ул.Щорса. Сотрудник заведения рассказал о произошедшей драке, в ходе которой один из участников нанёс оппонентам побои и скрылся. Пострадавших госпитализировали.

Приметы подозреваемого были установлены при просмотре камер видеонаблюдения. Вскоре мужчину обнаружили во дворе дома на ул.Чистопрудненской. Администрация бара его опознала.

Ранее судимого кировчанина 1991 г.р. передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.