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В Кирове в инфекционной больнице случился пожар: погибли два человека

Екатерина Сонина Выбор редакции, Новости, Происшествия

Огонь вспыхнул сегодня около трёх часов ночи. На место оперативно прибыли пожарные расчёты.

Сегодняшняя ночь не обошлась без серьёзных происшествий. 5 октября около трёх часов ночи поступило сообщение о возгорании в одном из корпусов инфекционной больницы Кирова. Туда практически сразу же прибыли пожарные расчёты.

— Оценив обстановку, основные усилия были брошены на спасение людей, которые находились внутри. Из палат на первом этаже звенья газодымозащитников спасли шесть человек, ещё 36 пациентов эвакуированы. К сожалению, два человека погибли, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кировской области.

В Кирове в инфекционной больнице случился пожар: погибли два человека

Там же прокомментировали, что всего на месте пожара работали около 60 человек. Было задействовано 23 единицы техники.

В Кирове в инфекционной больнице случился пожар: погибли два человека

Известно, что пациенты из здания сейчас направлены на лечение в соседние корпуса, часть переведена в другие учреждения Кирова. По факту пожара начата проверка. Обстоятельства выясняются. На месте работают специалисты.

В Кирове в инфекционной больнице случился пожар: погибли два человека

Фото предоставлено ГУ МЧС России по Кировской области

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Екатерина Сонина