В Кирове в инфекционной больнице случился пожар: погибли два человека

Огонь вспыхнул сегодня около трёх часов ночи. На место оперативно прибыли пожарные расчёты.

Сегодняшняя ночь не обошлась без серьёзных происшествий. 5 октября около трёх часов ночи поступило сообщение о возгорании в одном из корпусов инфекционной больницы Кирова. Туда практически сразу же прибыли пожарные расчёты.

— Оценив обстановку, основные усилия были брошены на спасение людей, которые находились внутри. Из палат на первом этаже звенья газодымозащитников спасли шесть человек, ещё 36 пациентов эвакуированы. К сожалению, два человека погибли, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кировской области.

Там же прокомментировали, что всего на месте пожара работали около 60 человек. Было задействовано 23 единицы техники.

Известно, что пациенты из здания сейчас направлены на лечение в соседние корпуса, часть переведена в другие учреждения Кирова. По факту пожара начата проверка. Обстоятельства выясняются. На месте работают специалисты.

Фото предоставлено ГУ МЧС России по Кировской области