В Кирове в доме на Солнечной нашли 3 трупа

Инцидент произошел на днях. В квартире в одном из домов на улице Солнечной обнаружили тела троих людей. О произошедшем сообщается в группе «Место происшествия».

Погибшие – семейная пара бизнесменов и их знакомый. Тела нашел родственник супругов. О страшной находке он сразу сообщил в полицию.

Следов насильственной смерти на телах криминалисты не обнаружили. Из квартиры изъяли тарелку с белым порошком, таблетки и пакетики с неизвестным веществом.

Погибшим мужчинам было по 32 года. Девушке – 29 лет.

В настоящее время Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.