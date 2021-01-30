В Кирове в многоэтажном доме нашли гранату

Во время ремонта сотрудники управляющей компании обнаружили опасный предмет в полиэтиленовом пакете.

В пятницу, 29 января, на чердаке дома, расположенного на ул. Воровского, 102, рабочие управляющей компании заметили подозрительный пакет, в котором лежал предмет похожий на ручную гранату.

На место происшествие немедленно были вызваны экстренные службы города, здание оцепили, а жильцов вывели на улицу. Сотрудники полиции транспортировали потенциально опасный предмет из подъезда в специальном резервуаре.

Видео об этом происшествии опубликовано в группе «Место происшествия». На записи видно, что в пакете был предмет похожий на гранату модели РГД-33. Стражи правопорядка пообещали уничтожить его в субботу на специальном полигоне.

В этот же день был оцеплен дом № 62 по улице Лепсе. Очевидцы сообщили в редакцию kirovpravda.ru, что на место были вызваны автомобили полиции, ГИБДД, а также пожарной и скорой помощи.

На месте работал кинолог.

Видимо, вызов оказался ложным, так как через некоторое время оцепление было снято.

Фото: vk.com/kirovm и kirovpravda.ru