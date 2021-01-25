В Кирове в пожаре сгорело несколько зданий и дорогая иномарка

Всё случилось в слободе Макарье.

Страшный пожар возник в Кирове в выходные. Подробности сообщили в ГУ МЧС России по Кировской области. В слободе Макарье в ночное время вспыхнула баня. Огонь начал распространяться очень быстро. Перекинулся на частный дом. После пламя объяло гараж, в котором находился дорогой автомобиль марки Toyota RAV4.

В результате машина и баня сгорели, дом, гараж сильно пострадали. Предварительная причина случившегося — замыкание электропроводки, которая находилась в бане.

Сейчас сотрудники отдела надзорной деятельности выясняют подробности. Ущерб уточняется.

Фото из архива kirovpravda.ru. К информации непосредственного отношения не имеет.