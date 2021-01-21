В Кирове в районе взрыва здания Мелькомбината перекроют улицы

Из-за взрыва в областном центре перекроют дороги для машин и пешеходов.

23 января в Кирове взорвут последнее здание мелькомбината. Из-за взрывных работ в городе перекроют несколько улиц.

Как сообщили в администрации города. С 11.30 до 14.30 будет ограничено движение автомашин и пешеходов по Мелькомбинатовскому проезду и улице Пугачева.

Также с 7.00 до 14.30 будет запрещена парковка и остановка автомобилей на указанных улицах.

Взрыв производить компания «СпецТехВзрыв» из Самары. Кировчан, живущих в районе мелькомбината, просят по возможности покинуть квартиры в день взрыва.