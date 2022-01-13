В Кирове в салоне троллейбуса упала 80-летняя пассажирка

В среду, 12 января, в областном центре зафиксировано два дорожно-траспортных происшествия. И оба на Октябрьском проспекте.

Утром, около 8 часов, у дома №117 по Октябрьскому проспекту в салоне троллейбуса упала и была травмирована 80-летняя пассажирка.

В этот же день, 12 января, в 12:15 рядом с ЦУМом (на Октябрьском проспекте у дома №139) Toyota Corolla сбила пенсионера. При этом, 64-летний мужчина не нарушал правила. Он пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. В результате происшествия он получил незначительные травмы.

Фото: ГИБДД Кировской области