В Кирове в стоматологии на ул. Производственной завершился масштабный ремонт

Масштабные ремонтные работы завершились в стоматологической поликлинике на ул.Производственной, 10 в Кирове.

Обновлённое медицинское учреждение посетили первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов, министр здравоохранения Андрей Черняев и член Общественной палаты РФ Мария Бутина.

В поликлинике полностью реконструировали помещения, расширили хирургическое отделение, оснастили отдельный операционный блок, приобрели аппарат компьютерной томографии, обновили медицинскую мебель.

«Реконструкция проводилась постепенно в течение 2,5 лет. Для максимального удобства пациентов и персонала было пересмотрено расположение кабинетов, гардероб и регистратура перенесены в более удобные места и расширены, появилась новая функциональная картотека», — рассказывает Ирина Халявина, главный врач Кировского клинического стоматологического центра, чьим подразделением является поликлиника.

Прошло реконструкцию и стерилизационное отделение, где обрабатывают инструменты и материалы. Здесь соблюдены все правила маршрутизации — от поступления из кабинетов до дезинфекции, автоклавирования и обратной отправки в отделения.

В обновлённой поликлинике — современная входная группа с пандусом, на территории — велопарковка. На телеэкранах в местах ожидания приема транслируются видеоролики о профилактике стоматологических заболеваний, правилах ухода за полостью рта, в целом о здоровом образе жизни.

По словам Дмитрия Курдюмова, в области успешно ведётся модернизация медицинских учреждений. В них создаются комфортные условия для оказания помощи, повышения её качества и эффективности.