О погоде на ближайшие дни подготовили информацию в Кировском Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Нас ждут температурные качели. С пятницы по воскресенье погода поменяется на 180 градусов. С устойчивого плюса она сменится на настоящий «январский холод».

3 декабря днём будет около +1 градуса. С самого утра возможен снегопад, который продлится до вечера. К ночи температура опустится до -6 градусов.

Суббота, 4 декабря, принесёт потепление до +5 градусов. Подует сильный ветер со стороны юго-востока. Местами его порывы будут достигать 17 метров в секунду. На дорогах снежные заносы, гололедица.

В Кирове в воскресенье резко похолодает. Днем будет -8 градусов Цельсия, к вечеру температура опустится до -21. Местами пойдёт небольшой снег.

По словам специалистов, подобные скачки температуры могут негативно сказаться на самочувствии. Поэтому в выходные жителям региона стоит уделить повышенное внимание своему здоровью.

Фото из открытых источников