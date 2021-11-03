В Кирове вакцинируют птиц от гриппа

С 8 ноября в Кирове начнется вакцинация домашних птиц от птичьего гриппа. Это будет сделано в связи со вспышкой опасного заболевания в Зуевском районе.

Распоряжением губернатора 29 октября в Кирове и нескольких районах области был объявлен режим ЧС. Областной центр был включен в зону наблюдения. В Кирове не будут уничтожать кур, как в Зуевском районе, однако проведут мероприятия по профилактике птичьего гриппа.

Так, с 8 ноября представители теруправлений и ветеринары начнут адресный обход домохозяйств. Кировчанам предложат сделать прививки домашним птицам. В случае выявления симптомов заболевания у птиц возьмут анализы.

График бесплатной выездной вакцинации от птичьего гриппа

Октябрьский район

8 октября – село Русское

9 октября – деревни Башарово, Вересниковщина, Колобовщина, Чарушины, Пестовы, Гуси, село Бахта, поселок Костино

10 октября – микрорайон Ганино, деревни Сергеевы, Севастьяновы, слобода Лянгасы.

Ленинский район

11 октября – улицы Радина, Маршала Говорова (город Киров), деревни Никуленки, Олинцы, Кирины, Томиловы, Чучи.

Первомайский район

11 октября – деревня Большая Субботиха (улица Пятницкая), слобода Талица (улица Талица), микрорайон Коминтерн (улица Славы).

Нововятский район

12 октября – слобода Кокуй (улица Троицкая), село Красное (улица Полевая), улица Свободы.

Напомним, вспышка птичьего гриппа произошла в Зуевском районе на ООО «Зуевское любимое» 27 октября. У кур был выявлен высокопатогенный штамм гриппа Н5N1.