В Кирове у арт-объекта «Любовь» пропала одна буква. Об этом сообщается в группе «Первый городской канал в Кирове».

Огромное слово «Любовь» было установлено на улице Московской в начале февраля. В праздники у него пропала буква «Л».

Сначала кировчане решили, что фигуру повредили вандалы. Но потом появилась информация, что букву забрал подрядчик, который ее делал. После устранения недочетов конструкции «Л» вернется на место.

Отметим, что стоимость объекта составила около 900 тысяч рублей.

Фото: vk.com/kirov_news