В Кирове велосипедист погиб под поездом

В Кирове поезд насмерть сбил велосипедиста. Информация о происшествии появилась на сайте Нововятск.рф. Позже ее подтвердили в пресс-службе Кировского линейного отдела полиции на транспорте.

Трагедия произошла утром 22 сентября в Нововятске. 19-летний велосипедист пересекал железнодорожные пути в районе перегона Поздино – Красносельский. Из-за натянутого капюшона молодой человек не заметил приближающийся товарный поезд и оказался под его колесами.

Пострадавшего доставили в больницу с травмами, но спасти не смогли. Велосипедист скончался в больнице. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: vk.com/novovyatsk