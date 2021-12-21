В Кирове вернули тепло в доме на Маклина

После прямой линии Игоря Васильева в Кирове была решена проблема холодных батарей в доме на улице Маклина, 59а.

О чуть теплых батареях в многоэтажке губернатору сообщил житель Кирова Андрей Николаевич.

— Батареи плохо греют, отопления почти нет. Помогите исправить ситуацию, — попросил мужчина.

Губернатор поручил разобраться в ситуации профильным ведомствам. Сразу же после прямой линии на место выехала аварийная бригада УК, обслуживающей дом. Специалисты замерили температуру и давление теплоносителя. Все параметры оказались в норме.

В аварийной службе пояснили, что причиной временного «похолодания» в доме стало отключение подачи энергоносителей 20 декабря. Это было сделано на время снятия общедомового счетчика для поверки. В настоящее время тепло вернулось в дом.

Причиной холодных батарей в доме на Маклина в прошлые месяцы также могла стать некачественная работа прошлой управляющей компании. Сейчас дом находится в ведении другой УК – «Возрождение». В других домах, которые она обслуживает, проблем с отоплением нет.

— От действий управляющей компании, которую выбирают владельцы жилья, зависит обслуживание дома: уборка подъездов, вывоз снега со двора, своевременная подготовка дома к зиме, наладка системы теплоснабжения, содержание общедомового имущества. Все эти вопросы в ведении обслуживающей организации. Поэтому все мы должны очень внимательно относиться к выбору управляющей компании, так как от действий или бездействия УК зависит обслуживание нашего дома, — подчеркнул губернатор Игорь Васильев.

Также после прямой линии Игоря Васильева был решен вопрос с уборкой снега в Коминтерне.