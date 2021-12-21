В Кирове Росгвардия устроила уличный концерт под окнами ветерана войны

Ветеран Великой Отечественной войны из Кирова Екатерина Арасланова отметила юбилей под военные песни в исполнении оркестра Росгвардии.

20 декабря Екатерине Ивановне исполнилось 100 лет. Ветерана поздравили с праздником представители КРО «Динамо», ОЗС, а также Росгвардии.

В честь праздника у дома Екатерины Араслановой выстроился почетный караул курсантов полицейского колледжа. А под окнами ветерана сыграл военный оркестр Росгвардии. Музыканты исполнили мелодии военных лет, а курсанты спели знаменитую «Катюшу». Церемония закончилась троекратным «Ура» в честь юбиляра.

Екатерина Ивановна смотрела концерт из своей квартиры на пятом этаже.

— Большое спасибо за ваше уважение и доброту. Желаю доброго здоровья, чтоб хорошо жилось, как мне. Я уже прожила 100 лет, — поблагодарила женщина.

Екатерина Арасланова ушла на фронт в начале войны, в 1941 году. Она служила санинструктором в 5-м Гвардейском Краснознаменном Донском кавалерийском корпусе.

В 1943 году она попала под бомбежку и была контужена так, что некоторое время не могли слышать и разговаривать. Однако выздоровев, Екатерина вновь ушла на фронт и прошла с армией Румынию и Польшу, встретив Победу под Варшавой.

После войны Екатерина Ивановна работала в кировском «Динамо». Ее стаж составляет более 18 лет.