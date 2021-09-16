В Кирове включили отопление в 952 жилых домах

15 сентября в Кирове дали тепло в 952 жилых дома. Это 22,4 процента жилого фонда города. Об этом сообщили в Кировских тепловых сетях «Т Плюс».

Подача тепла в жилые дома началась в соответствии с графиком. По плану в течение 10 дней батареи потеплеют во всех домах Кирова. Узнать, когда именно дадут тепло в ваш дом, можно на карте включения отопления. Если в положенный срок отопление не включили, нужно обратиться в управляющую компанию.

Ранее отопление начали включать в социальных объектах: больницах, школах и детсадах.