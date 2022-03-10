В Кирове внедорожник врезался в «Ладу» и улетел в сугроб

10 марта около 15 часов на перекрестке улиц Ленина и Хлыновской в Кирове столкнулись 2 легковушки. Одна из них оказалась в сугробе.

Официальной информации о случившемся пока нет. По словам очевидцев, серьезно никто из участников аварии не пострадал. Сугроб смягчил удар и остановил внедорожник. Если бы не снежная гора, машина могла бы сбить пешеходов.

Из-за аварии на Ленина образовалась большая пробка. Машины стоят от Нагорной. Затруднено и движение со стороны Тимирязева. По возможности водителям стоит поискать пути объезда.

Фото: kirovdps, vyatkakirov.ru