В Кирове вновь заметили рысь

Большая лесная кошка бегала по слободе Никольская, что расположена между Северной больницей и мкр. Ганино.

Минувшей ночью рысь заметил кировчанин Алексей Напольский. Он около 10-15 минут преследовал на своем авто пятнистую хищницу и вел запись ее перемещений на видео.

Мужчина признался, что весьма удивился, увидев рысь, – это была его первая в жизни встреча с большой кошкой, да еще так близко.

Что вынуждает рысь так близко подходить к человеку неизвестно. Однако это уже второй случай за последние полгода. Напомним, пару месяцев назад хищницу видели возле парка Победы. Камера видеонаблюдения сняла нападение лесного зверя на домашнюю кошку.

Скриншот видео: vk.com/a.napolsky