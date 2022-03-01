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В Кирове водитель «Форда» сбил бабушку и двух 8-летних девочек

Юлия Зорина Авто, Новости, Происшествия

В Кирове водитель автомобиля «Форд» сбил трех человек, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора. О происшествии сообщили в ГИБДД.

ДТП случилось 28 февраля в 17.45 у дома №87а на Октябрьском проспекте. 59-летний мужчина на иномарке не сбросил скорость перед пешеходным переходом и сбил трех человек: 68-летнюю пенсионерку и двух 8-летних девочек. Все трое получили травмы.

Судя по всему, водитель «Форда» просто не заметил пешеходов. Причины аварии устанавливаются.

Ранее мы писали, что в Кирове в аварии на улице Дзержинского пострадал 6-летний ребенок. 

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Юлия Зорина