В Кирове водитель «Форда» сбил бабушку и двух 8-летних девочек

В Кирове водитель автомобиля «Форд» сбил трех человек, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора. О происшествии сообщили в ГИБДД.

ДТП случилось 28 февраля в 17.45 у дома №87а на Октябрьском проспекте. 59-летний мужчина на иномарке не сбросил скорость перед пешеходным переходом и сбил трех человек: 68-летнюю пенсионерку и двух 8-летних девочек. Все трое получили травмы.

Судя по всему, водитель «Форда» просто не заметил пешеходов. Причины аварии устанавливаются.

Ранее мы писали, что в Кирове в аварии на улице Дзержинского пострадал 6-летний ребенок.