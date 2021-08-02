В Кирове водитель кроссовера устроил ДТП на парковке

В Кирове водитель автомобиля «Ниссан Кашкай» устроил аварию на полупустой парковке и скрылся с места происшествия. Видео момента происшествия появилось в группе «НДК — НА ДОРОГАХ КИРОВА | АВТО КИРОВ».

Как сообщается в паблике, инцидент произошел 31 июля в микрорайоне Солнечный берег. Водитель кроссовера пытался развернуться, используя пустое парковочное место, но не вписался в промежуток и повредил припаркованную «двенадцатую».

— Это ж как можно так не чувствовать габариты своей машины и крутить руль совсем не в ту сторону, в которую надо!? Места было предостаточно. Видео со звуком, слышен дважды скрип в результате наезда, — написала владелица пострадавшего авто.

Кировчанка сообщила о случившемся в ГИБДД. Сотрудники автоинспекции сделали фото и взяли объяснения с пострадавшей.

За побег с места ДТП водителю «Ниссана» грозит лишение водительских прав на срок от года до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток.

Фото, видео: vk.com/auto43