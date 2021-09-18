В Кирове водитель-лихач ехал на красный и устроил ДТП у «Смены»

ДТП случилось 17 сентября около 22 часов. Информация о происшествии появилась в группе «Злой кировчанин».

По словам очевидцев, на перекрестке столкнулись 2 автомобиля: серебристый ВАЗ-2114 и иномарка. Судя по всему, водитель иномарки ехал на зеленый свет по Спасской, а водитель «девятки» по какой-то причине поехал на красный по Карла Маркса.

Произошло столкновение. Автомобили задымились. 3 пассажира отечественной легковушки смогли самостоятельно выбраться из машины, а водителя иномарки увезли на скорой с травмой головы.

Официальной информации о происшествии пока нет.

Фото, видео: vk.com/zlo43