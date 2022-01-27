В Кирове водитель «Мицубиси» сбил 8-летнюю школьницу

В Кирове 8-летняя девочка попала под колеса «Мицубиси».

Авария произошла 26 января в 9.55 у дома №47 на улице Карла Маркса. У бывшего Трансагентства 22-летний водитель автомобиля «Мицубиси Лансер» совершил наезд на 8-летнюю девочку. По данным Госавтоинспекции, школьница переходила дорогу по пешеходному переходу.

В результате происшествия девочка получила травмы. Насколько тяжелыми они были, не сообщается. Стоит отметить, что на данном переходе водители нередко не пропускают пешеходов. Не спасают и шумовые полосы.

Ранее мы писали, что Кировская область заняла последнее место в ПФО по числу смертельных аварий.