В Кирове водитель «семерки» сбил пенсионерку и попал на видео

Опубликовано видео ДТП, в котором водитель «семерки» сбил пенсионерку на пешеходном переходе. Видеозапись с регистратора, установленного в автобусе, появилась в группе «Место происшествия».

Авария произошла 1 декабря у дома №34 на улице Попова. 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 сбил 80-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия женщина получила перелом бедра. С учетом возраста травма вполне может быть квалифицирована как тяжкий вред здоровью.

По первичной информации, виновником ДТП мог оказаться водитель «семерки». Однако в записи видно, что все не так однозначно. Пенсионерка начала переходить дорогу на зеленый сигнал светофора. Когда женщина дошла до середины проезжей части, загорелся красный свет.

По информации «Места происшествия», следствие планирует провести автотехническую экспертизу по видео с регистратора из салона автобуса. Пока что водителю ничто не грозит.

В комментариях мнения подписчиков группы разделились. Одни утверждают, что водитель все равно виноват в случившемся, поскольку ехал слишком быстро. По мнению других, виновата пострадавшая, которая не успела перейти дорогу на зеленый свет.

Фото: vk.com/kirovmp