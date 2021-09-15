В Кирове водители автобусов продемонстрировали искусство фигурного вождения

Для них состоялся конкурс профессионального мастерства.

В АТП провели соревнования для водителей общественного транспорта. Главной задачей было совершенствование профессиональных навыков, демонстрация умений. За призовые места предусмотрены денежные призы.

Сначала для шофёров была приготовлена теоретическая часть. Они отвечали на вопросы по правилам дорожного движения. Далее мужчины и девушки отправились на площадку, где следовало уже за рулём выполнять задания.

Водители на своих автобусах должны были показать, как заезжать в гараж, парковаться на остановке, выполнять «змейку». Но самым сложным и зрелищным оказалось вождение среди фигур. По словам главного судьи, разметка и фигуры были установлены таким образом, что проехать мог только профессионал, который идеально чувствует габариты своей машины.

После преодоления всех конкурсных заданий были выбраны победители в номинациях «автобус» и «троллейбус». Приз за первое место составил 25 тысяч рублей, за второе 15 тысяч, за третье 10 тысяч. Лучший водитель автобуса отправится на всероссийские соревнования. Нашу область представит Алексей Трефилов. Мужчина работает на 23 маршруте.

Фото: admkirov.ru