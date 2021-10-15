В Кирове водители игнорируют делиниаторы, поворачивая в удобных местах

В Кирове сняли на видео водителя, который повернул налево сквозь делиниаторы. Видеозапись появилась в группе «Место происшествия».

Инцидент произошел на улице Воровского у торгового центра «Глобус». Водитель «Рено Логан» воспользовался зазором между сигнальными столбиками и повернул на полосу встречного движения. Судя по всему, столбики ранее выломали или сбили другие автомобилисты.

— Для этого и выломали. Так многие делают. Ибо не зарастёт народная тропа, — написал один из подписчиков сообщества. — Поставят отбойники, и правильно сделают, — прокомментировал другой участник паблика.

Сигнальные столбики на улице Воровского и Октябрьском проспекте появились в середине сентября. Автомобилисты уже не раз жаловались на делиниаторы. По их словам, столбики заставляют их увеличивать путь объезда, когда нужно совершить разворот.

Видео: Место происшествия