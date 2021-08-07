В кировском сквере водителя остановило дерево

Стало известно о ДТП, произошедших в Кировской области за сутки.

Сегодня в сообществе «Злой Кировчанин» в социальной сети «Злой Кировчанин» утром появились фото с подписью об аварии, произошедшей в парке за ДК «Родина». Мол, у кого-то утро началось не с кофе. Хотя жители в комментариях беспокоятся: вдруг водителю стало плохо?

Судя по фото, «Шевроле Нива» не смог переехать ствол дерева и даже попутно снес скамейку на обочине. На месте аварии замечены сотрудники ГИБДД и спасатели. Официальной информации пока нет.

По сообщению ГУ МЧС, в Кирове за сутки произошло две аварии: на перекрёстке ул. Ленина и Тимирязева столкнулись три легковых автомобиля. На Производственной ул. столкнулись грузовик с легковушкой. В Юрье на ул. Ленина сбили ребенка на дороге, а также столкнулись легковые машины в Кирово-Чепецке на перекрестке ул. Победы и 60 лет Октября.